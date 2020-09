Serious Sam 4 otrzymał nowy zwiastun. Premiera gry już wkrótce

Devolver Digital

Popularna niegdyś seria pierwszoosobowych strzelanek doczeka się wkrótce nowej odsłony. Serious Sam 4 ma zapewnić ten sam szalony i dynamiczny gameplay, tym razem z jeszcze większą liczbą przeciwników jednocześnie obecnych na ekranie. Dotychczasowe materiały wideo nie zawodziły i pokazywały, że fani serii bez wątpienia będą tym tytułem zachwyceni. A jeśli ktoś nie czuł się przekonany, to może zmieni to najnowszy, fabularny zwiastun.

W krótkim materiale możemy zapoznać się z zarysem historii w grze. Warto jednak zaznaczyć, że to nie opowieść będzie tutaj najważniejsza i to jedynie pretekst do tego, by główny bohater mógł eksterminować niezliczone hordy najeźdźców przy pomocy dostępnych broni.

Seriou Sam 4 zadebiutuje 24 września na PC oraz Google Stadia. W roku 2021 produkcja ta ma trafić również na konsole PlayStation 4 i Xbox One, jednak na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery tych wersji.