Serious Sam 4 wkrótce trafi na konsole? Wersja PS5 oceniona w Niemczech

Devolver Digital

Serious Sam 4 zadebiutował we wrześniu 2020 roku na PC i zebrał tam całkiem przyzwoite oceny: gra może pochwalić się wynikiem 84% pozytywnych komentarzy przy ponad 9400 opinii. Prawdopodobnie już wkrótce o jakości tej pełnej akcji, pierwszoosobowej strzelanki będą mogli przekonać się także gracze konsolowi. Internauci dostrzegli, że na stronie niemieckiego USK, czyli organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych, pojawił się wpis poświęcony tej właśnie produkcji w wersji na PlayStation 5.

Wspominany wpis opublikowano 8 listopada, ale zauważono go dopiero dwa tygodnie później. Niestety na tym kończą się szczegóły, a wydawca, firma Devolver Digital, w żaden sposób nie odniósł się do tej sprawy. Warto więc podchodzić do tego przecieku z dystansem i czekać na oficjalne informacje.

fot. USK