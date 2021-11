Kojima Productions otwiera nowy oddział. Firma zajmie się tworzeniem filmów, seriali i muzyki

fot. Koima Productions

Hideo Kojima od lat mówi o swojej miłości do kina i wygląda na to, że już wkrótce będzie mógł pokazać ją z zupełnie nowej strony. Poinformowano bowiem, że firma legendarnego, japońskiego twórcy, Kojima Productions, otworzyła nowy oddział. Ma on zająć się tworzeniem filmów, seriali oraz muzyki, a na jego czele stanie Riley Russel, który przez ostatnich 28 lat związany był z Sony Interactive Entertainment.

Szczegółów na temat planów i przyszłych projektów Kojima Productions nie ujawniono. Ograniczono się jedynie do krótkiej wzmianki na temat tego, że nowy oddział ma odpowiadać za to, by marki studia trafiały do szerszego grona odbiorców.

Głównym celem nowego oddziału jest rozszerzenie zasięgu i świadomości marek, które powstają w Kojima Productions i sprawienie, by w jeszcze większym stopniu stały się częścią popkultury. Chociaż jesteśmy międzynarodową organizacją, nasz nowy zespół będzie miał siedzibę w Los Angeles. Jesteśmy naprawdę podekscytowani mogąc pracować z największymi talentami z całej branży rozrywkowej - mówi Riley Russel w rozmowie z GamesIndustry.biz

Warto przypomnieć, że w zasadzie wszystkie gry Kojimy były mocno "filmowe". W jego ostatniej do tej pory produkcji, czyli Death Stranding, mogliśmy oglądać wiele osób związanych właśnie z branżą kina. W produkcji wystąpili m.in. Norman Reedus, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen czy Nicolas Winding Refn.