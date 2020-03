Serwisy streamingowe rozsławiły animacje dla dorosłych. Ciekawy trend w USA

Nowe badania stworzone przez byłego prezesa Mondo Media, Johna Eversheda wskazują, że widzowie w Ameryce Północnej uwielbiają animacje dla dorosłych. Powstanie wielu platform streamingowych przyczyniło się do stworzenia wielu ciekawych pozycji, zatem widzowie nie musieli już liczyć wyłącznie na Simpsonowie, Głowa rodziny lub produkcje od Adult Swim. Tym samym gatunek animacji dla dorosłych jeszcze bardziej nabrał na sile, a nowy raport potwierdza, że widzowie sięgają już nie tylko po komediowe seriale.

Portal Cartoon Brew udostępnił szczegółowe dane, które wskazują popularność animacji dla dorosłych. Dużą cegiełkę do tego sukcesu dołożyło Adult Swim, tworzące wiele treści animowanych dla nieco dojrzalszego widza (Samuraj Jack, Rick and Morty). Evershed w swoim raporcie przedstawia tezę, że animacja dla dorosłych uciekająca od komediowego stylu, jest jednym z prężniej rozwijających się gatunków w USA. Jest to spowodowane też kwestią ekonomiczną, ponieważ tworzenie tego typu produkcji jest zwyczajnie tańsze. Powinniśmy zatem oczekiwać, że w przyszłości pojawi się jeszcze więcej seriali bazujących na sukcesie BoJacka Horsemana lub wspomnianego wcześniej Ricka i Morty'ego.