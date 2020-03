Rick i Morty przeciwko koronawirusowi. Zachęcają do mycia rąk [WIDEO]

Rick and Morty jest niezwykle popularnym serialem animowanym dla dorosłych, a także kolejną marką, która wsparła walkę z rozpowszechnianiem się koronawirusa. W tym okresie bardzo ważne jest dbanie o siebie i wychodzenie z domu tylko w razie potrzeby. Wciąż należy pamiętać o odpowiednim myciu rąk, co przypominają teraz osoby odpowiedzialne za profil serialu na Twitterze.

Aby długie i dokładne mycie rąk nie sprawiało nikomu kłopotów, można przypomnieć sobie lub nawet cytować na głos niezwykle popularny klip z serialu, który przy tej okazji został właśnie wykorzystany do promowania akcji związanej z odpowiednią higieną. Zobaczcie wideo z udziałem Morty'ego i jego siostry Summer:

Just get it together and wash your hands. pic.twitter.com/P6FZn2AYKo

— Rick and Morty (@RickandMorty) March 20, 2020