Set My Heart to Five - Edgar Wright za kamerą komedii science fiction

Working Title Films, Focus Features oraz Compete Fiction Pictures nabyły prawa do ekranizacji niewydanej jeszcze powieści Set My Heart to Five autorstwa Simona Stephensona. Za kamerą filmowej wersji książki stanie twórca Baby Driver Edgar Wright. Autor powieści napisze scenariusz projektu.

Akcja literackiego oryginału dzieje się w 2054 roku. Bohaterem jest Jared, android, który przeżywa emocjonalne przebudzenie i wyrusza w podróż, aby przekonać ludzi, że on i jego gatunek są w stanie czuć. Swoje przebudzenie Jared zawdzięcza filmom z lat 80. i 90. wobec tego nasz android postanawia napisać scenariusz, który odmieni świat. To doprowadza do niezapomnianej przygody na zachodnim wybrzeży Ameryki.

Najnowszym filmem Wrighta jest thriller psychologiczny Last Night in Soho, który ma trafić do kin we wrześniu.