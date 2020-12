Shadow in the Cloud - zwiastun filmu wojennego z Chloë Grace Moretz

Materiały prasowe

Shadow in the Cloud to wojenny thriller osadzony w czasach II wojny światowej. Historia skupia się na oficer lotnictwa Maude Garrett (Chloë Grace Moretz), która z tajemniczym ładunkiem trafia na pokład B-17 z misją eskortowania tajnej paczki do miejsca odbioru. Młoda pilotka wprowadzi konsternację w szeregi załogi, ale będą musieli wspólnie uporać się z atakujących ich przeciwnikiem.

Za kamerą stanęła Roseanne Liang, która napisała scenariusz wspólnie z Max Landis. W obsadzie są także Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey i Nick Robinson. Zobaczcie zwiastun:

Premiera filmu odbędzie się 1 stycznia 2021 roku za pomocą streamingu.