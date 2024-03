Shang-Chi 2 - może się pojawić inna wersja postaci z seriali Netflixa. Jaki tytuł?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Reklama

Zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman powraca z nowymi, nieoficjalnymi doniesieniami zza kulis Shang-Chi 2, czyli kontynuacji hitu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z 2021 roku. Jego informacje bardzo często się sprawdzają, ale nadal traktujcie je z dystansem. Projekt jest na etapie planowania i niektóre rzeczy wciąż mogą ulegać zmianie.

Shang-Chi 2 - podróże w czasie

Według Richtmana jedną z kluczowych rzeczy w tym filmie będą podróżuje w czasie. Dodaje, że to tutaj pojawi się nowy Iron Fist, ale nie w wersji Danny'ego Randa z serialu Netflixa Iron Fist, który był bardzo krytykowany i nikt nie pozostawił na nim suchej nitki. Spekuluje się, że może być to następca Randa z komiksów imieniem Lin Lie.

Marvel

Czytamy, że na obecną chwilę plan jest taki, by zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2025 roku. Jego źródła twierdzą, że tytuł to Shang-Chi and the Wreckage of Time.

Na ten moment nic więcej nie wiadomo o postaciach, które mogą się pojawić obok tytułowego herosa ponownie granego przez Simu Liu. Potwierdzono jedynie, że Destin Daniel Cretton powróci za kameą.