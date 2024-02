Shang-Chi 2 - Simu Liu potwierdza powrót reżysera. Kiedy zobaczymy bohatera z powrotem na ekranie?

fot. Materiały Prasowe

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni można uznać za udany projekt MCU, który w tym roku będzie mieć już trzy lata. Przez tyle czasu nie widziano również na wielkim ekranie Kinowego Uniwersum Marvela Simu Liu, czyli odtwórcy głównej roli. Marvel nie powiadomił jeszcze oficjalnie o swoich planach na sequel, choć w sieci pojawiło się wiele doniesień. Jednym z nich było podejrzenie, że reżyser pierwszej części, Destin Daniel Cretton, powróci za stery i poprowadzi też drugi projekt do realizacji.

Shang-Chi 2 - Destin Daniel Cretton powróci jako reżyser

Potwierdził to Simu Liu, który odniósł się również do pytania fana o to, kiedy zobaczymy Shang Chiego z powrotem na ekranie. Odpowiedź aktora nie należała do najbardziej optymistycznych.

Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, stary. Takie sprawy decyzyjne są powyżej mojego wynagrodzenia. Ja chce po prostu dalej być fanem tego wszystkiego. To, co najczęściej się zdarza, to telefony na zasadzie: "Hej, w tej produkcji już jesteś, a w tej się pojawisz, a tu będziemy musieli cię wymazać z promocji". Destin to wyjątkowy reżyser i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będzie z nami przy sequelu. Jesteśmy podekscytowani, co wyjdzie z jego pracy. Uważam, że wykona świetną robotę.