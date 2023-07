Avengers 5: The Kang Dynasty - Shang-Chi pojawi się w filmie?

Fot. Marvel

Avengers 5: The Kang Dynasty to zaplanowana na 2026 rok produkcja Marvel Studios stanowiąca pierwszą część wielkiej kulminacji kolejnych trzech faz MCU podzielonej na dwa filmy, której celem będzie zwieńczenie Sagi Multiwersum i ponownie zebranie superbohaterów Kinowego Uniwersum Marvela w jednym filmie.

Stanowisko reżysera filmu na ten moment piastuje Destin Daniel Cretton, który wcześniej odpowiadał za przedstawienie na wielkim ekranie nowego herosa ze stajni Marvela - Shang-Chi. Solowe przygody bohatera mogliśmy oglądać w 2021 roku w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, który spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków i publiczności. Nie jest więc zdziwieniem, że już teraz Simu Liu, odtwórca głównej roli, otrzymuje zapytania w kwestii pojawienia się w zbiorowym filmie grupy Avengers.

Avengers 5 -Simu Liu w obsadzie

W niedawnym wywiadzie dla magazynu Men’s Health Simu Liu udzielił odpowiedzi na jedno z takich pytań:

- Jestem całkiem pewny, że też się tam pojawię. Nie mam pewności co będzie po tym, ale nie chce wiedzieć dopóki wszystko nie będzie absolutnie gotowe. Jeśli nauczyłem się czegokolwiek w branży, a w szczególności w Marvelu, to tego, że rzeczy ciągle się zmieniają i nie można być niczego pewnym dopóki nie jest się na planie tuż przed nakręceniem sceny. [...] Oczywiście, że The Kang Dynasty się wydarzy, a kiedy dostanę telefon z radością się pojawię, przeczytam co będzie trzeba przeczytać i zrobię co będzie trzeba aby się przygotować. Ale dopóki to nie nastąpi, to im mniej wiem tym lepiej.

Ta wypowiedź kontrastuje z zeszłorocznymi słowami Simu Liu na łamach ComicBook.com, gdzie nie padła ówcześnie jednoznaczna odpowiedź na podobne pytanie. Poza wieloma ciepłymi słowami i życzeniami powodzenia skierowanymi do reżysera solowego filmu o przygodach Shang-Chiego i wielkiego widowiska o Avengers, aktor podchodził ostrożnie do kwestii swojego pojawienia się, udzielając zdawkowej odpowiedzi:

- Wydaje mi się, że się pojawię. Mam nadzieję, że się pojawię. Nie bierzcie tego jednak za gwarancję.

Wygląda na to, że w ciągu roku sytuacja uległa zmianie, a Simu Liu zdążył dowiedzieć się więcej o losach swojej postaci.

Avengers 5: The Kang Dynasty - premiera w 2026 roku.