Shang-Chi - czy Deadpool miał się pojawić? Autor szkicu wyjaśnia motywacje

fot. Andrew Kim

Według szkicu autorstwa Andrew Kima w filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni miał pojawić się Deadpool. Widzimy, że walczy on z postacią przypominającą Proxime z Avengers: Wojny bez granic. Pojedynek odbył się na arenie Xu Xialing, na którem w kinie widzieliśmy pojedynek Wonga z Abominationem. Chatterbox Film udało się porozmawiać z rysownikiem, który wyjaśnił, skąd te postacie wzięły się na tym szkicu.

Deadpool w MCU?

- Mówiąc w skrócie i przykro mi was rozczarować, ale nie było planów na Deadpoola i Proximę na wczesnym etapie pracy nad filmem. Kiedy rysowałem scenę w klubie walki, dostałem informację, że moglibyśmy tam zobaczyć walczące inne postacie Marvela. Moim pomysłem, by umieszczenie tutaj Deadpoola i Profixmę, bo sądziłem, że ich dynamiczne style walki idealnie pasują do takiego ringu. Do tego czerwień Deadpool dobrze się zgrywała z niebieskim tłem.

Według plotek pełnoprawny debiut Pyskatego Najemnika w MCU nastąpi w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Na razie jednak nie ma potwierdzeń. Oznaczałoby to, że Deadpool zostanie przeniesiony do MCU z alternatywnego świata równoległego i zostanie tu na dłużej. Trwają także prace nad Deadpoolem 3, który jest osadzony w MCU.

Jako Deadpool oczywiście powróci Ryan Reynolds. Data premiery Deadpoola 3 nie jest znana.

