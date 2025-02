Takiego znalezienia miłości sobie nie wyobrażacie! Zwiastun filmu Picture This

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video opublikowało zwiastun nowej komedii romantycznej. Picture This zostało wyreżyserowane przez Prarthanę Mohan i już niedługo będzie miało swoją premierę w serwisie. Jest to adaptacja australijskiej komedii Five Blind Dates ze scenariuszem Nikity Lalwani.

W rolach głównych wystąpili Simone Ashley oraz Hero Fiennes-Tiffin. Obok nich na ekranie pojawią się też Phil Dunster, Kulvinder Ghir, Nikesh Patel, Adil Ray, Anoushka Chadha, Sindhu Vee oraz Luke Fetherston.

Picture This – zwiastun

Picture This – fabuła, data premiery

Borykająca się z wieloma problemami fotografka, Pia (Simone Ashley) otrzymuje przepowiednię: czekają ją prawdziwa miłość i sukces zawodowy, kiedy wybierze się na pięć kolejnych randek. Gdy zbliża się ślub jej siostry, a także rodzinna zabawa w swatkę, jej były (Hero Fiennes Tiffin) pojawia się ponownie w jej życiu, pogrążając zarówno jej życie zawodowe, jak i miłosne w chaosie.

Premiera filmu Picture This na Amazon Prime Video została zaplanowana na 6 marca.