Shang-Chi - nowe plakaty z bohaterami i wideo! Przecinanie autobusu maczetą może budzić pytania

Marvel Studios

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to film z czwartej fazy MCU, w którym zobaczymy nowego superbohatera, mistrza kung-fu. W Internecie pojawiły się nowe plakaty z bohaterami produkcji, dzięki którym możemy się im bliżej przyjrzeć, jak i film promocyjny. W wideo sfrustrowana Kate mówi przyjacielowi, że choć zdaje sobie sprawę, że nie lubi za dużo mówić o sobie, to chyba czas na wyjaśnienia, skoro gość z maczetą właśnie przeciął ich autobus w połowie? Wygląda na to, że Shang-Chi będzie musiał jej sporo wytłumaczyć, jeśli chodzi o podejrzanych typów, którzy próbują go zabić.

https://twitter.com/shangchi/status/1423426090941493256

W galerii poniżej pierwsze sześć zdjęć to nowe plakaty, zaś pozostałe to inne materiały promocyjne, które dostaliśmy do tej pory od Marvela. Który z bohaterów na razie podoba wam się najbardziej i zapowiada się interesująco?

Shang-Chi - plakat

Reżyserem i scenarzystą filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni jest Destin Daniel Cretton. Nad scenariuszem pracowali też David Callahan i Andrew Lanham. W obsadzie głównego bohatera zagra Simu Liu, a w pozostałych rolach Awkwafinę, Tony'ego Leunga, Floriana Munteanu i Michelle Yeoh.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera 3 września 2021 roku.