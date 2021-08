Shang-Chi - co przekonało Kevina Feige do sięgnięcia po tego bohatera? Dwa nowe zdjęcia z filmu

Marvel Studios

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to nadchodząca superprodukcja MCU, która oparta jest na komiksach Marvela. Jej fabuła skupia się na postaci Shang-Chi, mistrza kung-fu. Bohaterowi w filmie przyjdzie walczyć także ze złoczyńcą znanym jako Razor Fist, a także z własnym ojcem, Wenwu.

Na dwóch nowych zdjęciach udostępnionych przez magazyn Empire widzimy herosa w kostiumie oraz walczącego właśnie z Razor Fistem. Zobaczcie (dwa pierwsze zdjęcia w galerii):

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W rozmowie z Empire Online, szef Marvel Studios, Kevin Feige wypowiedział się na temat tego, co doprowadziło do podjęcia decyzji o zwróceniu uwagi na Shang-Chi.

Pamiętam jak zobaczyłem pierwsze viralowe wideo, gdy po raz pierwszy ukazał się plakat Czarnej Pantery. To było kilku młodych mężczyzn w kinie, którzy byli podekscytowani oglądaniem plakatu, a to było poruszające, ponieważ byli podekscytowani filmem, który kręciliśmy. Ale było to również trudne uświadomienie sobie, że reagowali w ten sposób, ponieważ wcześniej nie mieli okazji tego doświadczyć.

Feige dodaje, że Czarna Pantera potwierdził stwierdzenie, że każdy widz i widzka zasługują na to, żeby ujrzeć samego siebie w tak wielkich historiach i niezwykle istotne jest zwiększanie różnorodności MCU tworząc nowych reprezentantów. Przypomnijmy, że reżyserem filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni jest Destin Daniel Cretton. Scenariusz wyszedł spod pióra Davida Callahana, Destina Daniela Crettona oraz Andrew Lanhama. Do obsady produkcji należą Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Florian Munteanu a także Michelle Yeoh.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - premiera w polskich kinach już 3 września 2021 roku.