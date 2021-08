Shang-Chi - Mandaryn w MCU będzie inny niż oczekujemy

fot. Marvel

Mandaryn jest znanym i groźnym złoczyńcą z komiksów Marvela. Myśleliśmy, że dostaniemy go w 2013 roku w filmie Iron Man 3, ale twist okazał się zaskakujący i dzielący fanów: to nie był Mandaryn, tylko oszust. W filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni zadebiutuje ten prawdziwy, który w MCU działa od dawna. Gra go Tony Leung, jeden z najlepszych chińskich aktorów.

Według Dave'a Callahama, jednego ze scenarzystów Shang-Chi prawdziwy Mandaryn (w filmie będzie też funkcjonować pod imieniem Wenwu, jest ojcem tytułowego herosa) nie będzie taki, jakiego fani oczekują.

- Nasza wersja postaci nie jest Mandarynem, którego ludzie oczekują. Mandaryn to tytuł, który dostał w przeszłości od ludzi, którzy nie rozumieją jego kultury. Jest to jednak o wiele bardziej wielowarstwowa postać, niż ludzie tego oczekują.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Sam reżyser Destin Daniel Cretton tłumaczy również, że ten złoczyńcą musiał być ukazany w sposób głęboki i niejednoznaczny.

- Ważne było dla nas, by znaleźć fundament jego gniewu i bólu. To był nasz cel od samego początku i zarazem największych lęk przy tworzeniu Mandaryna, który w komiksach nadal wpisywał się w panujące rasowe stereotypy.

Pierwszą wersją scenariusza napisał Dave Callaham. Destin Daniel Cretton razem ze swoim stałym współpracownikiem Andrew Lanhamem stworzyli wersję finałową. Panowie razem pracowali przy filmie Tylko sprawiedliwość

Shang-Chi - premiera we wrześniu 2021 roku tylko w kinach.