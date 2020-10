WandaVision - kiedy premiera? Nowe informacje o dacie serialu MCU

fot. Marvel/Disney+

WandaVision ma być pierwszym serialem MCU produkowanym dla Disney+, który będzie mieć premierę jeszcze w 2020 roku. Wcześniej miał być The Falcon and the Winter Soldier, ale dokonano roszady przez pandemię koronawirusa. Plotki bazujące na analizie kodu strony platformy Disney+ sugerowały, że premiera odbędzie się w listopadzie.

Disney+ opublikował wideo zapowiadające premiery na listopad 2020 roku i serialu WandaVision tam nie ma. Oznacza to, że serial będzie mieć premierę w grudniu. Jest to rozwiązanie, które ma najwięcej sensu, ponieważ Disney+ chce utrzymać uwagę subskrybentów jak najdłużej się da. Dlatego też zakładamy, że WandaVision będzie mieć premierę tydzień po zakończeniu 2. sezonu The Mandalorian, czyli będzie to 25 grudnia 2020 roku.

Obecnie trwają dokrętki do serialu WandaVision, więc Disney+ i Marvel Studios oficjalnej daty nie ogłosili. Nadal jednak aktualna jest informacja o premierze w 2020 roku.