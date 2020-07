Shang-Chi - Simu Liu o tym, kogo chciałby zagrać w uniwersum Gwiezdnych wojen. Możecie być zaskoczeni

Źródło: Marvel

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Jednak gwiazda produkcji, Simu Liu w rozmowie z Animal Talk ujawnił, że jest również fanem uniwersum Gwiezdnych wojen. W wywiadzie aktor wyjawił, w kogo chciałby się wcielić w filmie z franczyzy. Zdradził, że byłby to Szary Jedi. Dla przypomnienia Szarzy Jedi to wojownicy kroczący własną ścieżką między Jasna a Ciemną Stroną Mocy, używając technik z obydwu stron.

Ponadto w sieci pojawił się nieoficjalny szkic koncepcyjny postaci Shang-Chi stworzony przez artystę Marvela, Charliego Wena:

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności. W obsadzie oprócz wspomnianego Liu znajdują się również Awkwafina oraz Tony Leung.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film ma trafić do kin w USA 7 maja 2021 roku.