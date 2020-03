Helstrom - prace na planie serialu Marvela zakończone. Zdążono przed koronawirusem

Choć w ostatnich dniach fani produkcji opartych na komiksach Marvela napotykają na same złe wiadomości związane z pandemią koronawirusa, teraz jednak mogą mieć oni powody do zadowolenia. Zakończyły się bowiem prace na planie 1. sezonu serialu Helstrom, ekranowej opowieści, której bohaterami jest rodzeństwo, Daimon i Ana Helstromowie. Przypomnijmy, że w świecie powieści graficznych byli oni dziećmi tajemniczego, seryjnego mordercy, który powrócił do żywych po swojej śmierci. Włodarze telewizyjnego oddziału Domu Pomysłów od samego początku zapewniali, że inspiracją dla serii jest komiksowy cykl Adventure into Fear, posiłkujący się przede wszystkim konwencją horroru.

Parece ser que el rodaje de la primera temporada de 'HELSTROM' ya habría acabado. pic.twitter.com/3IukcmbUHj — 👁️𐋀 QuidVacuo 𐋀👁️ (@QuidVacuo_) March 15, 2020

Warto zauważyć, że twórcy i członkowie obsady w swoich wpisach o zakończeniu zdjęć dają do zrozumienia, iż to dopiero 1. sezon serialu - nie jest więc wykluczone, że w najbliższej przyszłości zobaczymy jego kolejne odsłony. Amerykańskie portale popkulturowe przypominają także, że Helstrom i Agenci T.A.R.C.Z.Y. są ostatnimi serialami realizowanymi pod szyldem Marvel Television; na razie nie wiemy, jaka przyszłość czeka zamówione przez Hulu projekty animowane jak Marvel’s M.O.D.O.K. czy Marvel’s Hit-Monkey.

Helstrom ma zadebiutować na platformie Hulu jeszcze w tym roku.