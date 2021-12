Shazam 2 - w filmie może pojawić się znana postać z DCEU. Kto to będzie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros

Według The Illuminerdi, czyli portalu często dobrze poinformowanego, są plany na to, by w filmie Shazam! 2 pojawiła się Wonder Woman grana przez Gal Gadot. Według plotki nie jest to planowane jako niespodzianka i prawdopodobnie zostanie wykorzystane w promocji. Celem jest wyraźnie osadzenie Shazama w uniwersum. Przypomnijmy, że na końcu pierwszej części pojawił się Superman.

Shazam 2 - o czym film?

Superbohater i jego rodzina zmierzą się z trzema córkami boga Atlasa. A pamiętamy, że tytułowy bohater między innymi ma moc wytrzymałości Atlasa. To pewnie wpływie na głębszą analizę genezy mocy herosa. Z uwagi na związek Wonder Woman z Zeusem (Shazam ma też moc związaną z tym bogiem), jej obecność w tym filmie wydaje się logiczna.

Fot. Materiały promocyjne

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Shazam 2! - premiera tylko w kinach już 2 czerwca 2023 roku.

