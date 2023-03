fot. Warner Bros. Pictures

Rachel Zegler w Shazam! Gniew bogów wciela się w Antheę - jedną z Cór Atlasa. To nowe postacie, które nie pochodzą z komiksów lecz zostały stworzone specjalnie na potrzeby filmu. Pozostałymi córkami Atlasa są Hespera (Helen Mirren) oraz Kalypso (Lucy Liu).

Aktorka w rozmowie ze SlashFilm opowiadała o procesie castingu do West Side Story, który był dla niej okropny, ponieważ trwał rok. Aż 9 razy musiała udać się na przesłuchanie, co było dla niej torturą. Następnie przyznała, że brała też udział w castingu do roli Supergirl w superbohaterskiej produkcji Flash, którą ostatecznie otrzymała Sasha Calle.

fot. Warner Bros. // Sasha Calle jako Supergirl we Flash

Następnie reżyser castingu Rich Delia zaproponował jej rolę w drugiej części filmu Shazam!. Zaprosił ją na przesłuchanie przy pomocy Zooma, ponieważ casting odbywał się w czasie pandemii, gdy izolacja była obowiązkowa. Najpierw swoją scenę zagrała przed reżyserem Davidem F. Sandbergiem, a następnie wraz z Jackiem Dylanem Grazerem, gdzie pojawiła się chemia między postaciami.

Historia głosi, że to Jack mnie wybrał. Peter Safran, nasz producent, zwrócił się do niego i powiedział: "Która z nich najbardziej ci się podobała, Jack?". A on powiedział: „Cóż, to Maria z West Side Story, więc musimy ją mieć". Jack jest wielkim fanem West Side Story - uwielbia ten film. Więc naprawdę muszę mu podziękować.

Już wcześniej na zdjęciach z planu można było dostrzec, że widzowie powinni się spodziewać wątku romansowego pomiędzy postacią Zegler a Freddym Freemanem, w którego wciela się Jack Dylan Grazer.

Shazam! Gniew bogów - premiera filmu w polskich kinach 17 marca 2023 roku.