Shazam! 2 - sceny po napisach. Ile ich jest?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner Bros.

Nowe informacje o filmie Shazam! Gniew bogów pochodzą z konta twitterowego Big Screen Leaks, którego doniesienia często się sprawdzały. Tak zwany scooper jest więc osobą rzetelną, ale i tak traktujemy na ten moment jego informację jako plotkę.

Shazam! 2 - sceny po napisach

Według jego informacji film ma dwie sceny po napisach. Jedna tradycyjnie pojawi się po animowanej części napisów końcowych, druga po całej liście płac. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie w nich zobaczymy. Ten szczegół jeszcze nie wyciekł do sieci.

Sam reżyser wcześniej zapowiadał, że choć film jeszcze wówczas nie był skończony, bo prace na planie trwały, to plan na to, co pokażą w scenie po napisach był rozpisany.

W produkcji Billy Batson kontynuuje swoją superbohaterską karierę wraz z członkami swojej rodziny, którzy zyskali podobne moce. W widowisku nasza familia herosów będzie musiała zmierzyć się z Hesperą i Kalypso, córkami mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od których Shazam otrzymał swoje umiejętności.

Shazam!: Gniew bogów - premiera tylko w kinach odbędzie się 17 marca 2023 roku.