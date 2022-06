Shazam 2 - reżyser wydaje odważną deklarację. Nie obchodzą go spojlery?

Fot. Materiały prasowe

Shazam! 2 ma zadebiutować na dużym ekranie w 2022 roku po tym, jak pierwsza część okazała się sporym sukcesem. Historia opowiada o chłopcu, który odziedziczył moce starożytnego czarodzieja, a po ich aktywacji zamienia się w dorosłego mężczyznę. Za to w produkcji Black Adam zobaczymy jego ikonicznego rywala.

Reżyser Shazam! Fury of the Gods wydaje się równie podekscytowany premierą, co fani. David F. Sandberg na Twitterze podzielił się swoimi nadziejami, że Warner Bros. umieści sporo w zwiastunie, ponieważ nie obchodzą go spojlery.

To o WIELE większy film od pierwszego. Jest tam tyle rzeczy, że nie mogę się doczekać, aż ludzie je zobaczą. Mam nadzieję, że umieszczą ich dużo w zwiastunie. Nawet nie obchodzą mnie spojlery, chcę po prostu pochwalić się dokonaniami, akcją i tak dalej.

Shazam! 2

Czy spojlery są tak istotne? Dla wielu osób tak, ponieważ psują zabawę z odkrywania samemu, co znajduje się w filmie. Wielu widzów lubi niespodzianki. Filmowcy zwykle robią wszystko, by ich uniknąć, a fani narzekają, gdy natkną się na jakiś nawet długo po premierze. Dlatego to tak zaskakujące (i intrygujące), że reżyser Shazam! 2 mówi, że właściwie go nie obchodzą.