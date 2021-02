Agent Jimmy Woo to żaden harcerzyk. Wcześniej brał się za bary z... Godzillą

Marvel/Disney+

W serialu WandaVision ostatecznie pojawił się agent Jimmy Woo, postać, która w MCU debiutowała już w filmie Ant-Man i Osa. Większość z fanów produkcji Disney+ nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak bogatą historię komiksową posiada ten bohater. Dość powiedzieć, że w świecie powieści graficznych debiutował on już w październiku 1956 roku, a prawdopodobnie najsłynniejszym starciem z jego udziałem stało się to, w ramach którego przeciwnikiem S.H.I.E.L.D. był sam Godzilla.

Na początku lat 70. Marvel wypuścił na amerykański rynek serię Godzilla: King of the Monsters - co ciekawe, tytułowy potwór ze względów prawnych na kartach opowieści najczęściej określany był jako "Lewiatan". Koniec końców wyswobodził się on po wielu dekadach z potężnej bryły lodu, by później popłynąć w kierunku Alaski. Monstrum niszczyło wszystko na swojej drodze, docierając następnie przez Kanadę do kolejnych stanów USA. S.H.I.E.L.D. uznało wówczas, że czas na kontruderzenie.

W obrębie grupy powołano do istnienia specjalną jednostkę Godzilla Squad, której przewodził niezwykle doświadczony Dum-Dum Duggan (przyjmujący rozkazy bezpośrednio od Nicka Fury'ego). To właśnie on zwerbował do nowo utworzonej grupy młodych agentów Gabe'a Jonesa i Jimmy'ego Woo. Ostatni z nich okazał się kluczową postacią na froncie walki z potworem, ratując wiele istnień, a nawet atakując wroga za pomocą wielkiego głazu czy przebierając się za robota.

Głównym zadaniem Woo w trakcie szeroko zakrojonej bitwy stało się jednak zmuszenie Godzilli do powrotu do oceanu. Agent wykorzystał w tym celu fortel: gdy monstrum dochodziło do Nowego Jorku, Jimmy sugerował ataki odwetowe w postaci wezwania Avengers, pomniejszenia potwora cząsteczkami Pyma czy nawet przeniesienie go do innego wymiaru. Choć z dzisiejszej perspektywy trudno zrozumieć ten zabieg, Godzilla najwidoczniej przestraszył się potencjalnych zagrożeń i faktycznie zawrócił.

