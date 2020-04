Shazam! - David F. Sandberg ujawnia, kto przemówił głosem Mister Minda

Początek filmu Shazam! pokazuje nam dziecięcą postać antagonisty, który odwiedza jaskinię Czarodzieja. Kamera dość sugestywnie pokazuje nam słoik z gąsienicą. Ten zostaje później zniszczony i kiedy Billy Batson odwiedza jaskinię, gąsienicy już w nim nie ma. W scenie po napisach dr Sivana przebywa w celi i rysuje na ścianach całą masę symboli. Nagle dociera do niego tajemniczy głos, a zaraz potem dostrzega gąsienicę, którą widzieliśmy na początku filmu. Ta przekonuje go o swojej wielkiej sile i proponuje zawarcie sojuszu.

Okazuje się, że nie jest to zwykły robak, a znana z komiksów postać Mister Mind, która po raz pierwszy pojawiła się w 1943 roku w samodzielnych przygodach Kapitana Marvela (tak wówczas tytułowane były komiksy z bohaterem znanym teraz jako Shazam!). Postać ta opisana została jako niezwykle inteligentny kosmiczny robak z odległej planety. Fani mogli zastanawiać się przez dłuższy czas, kto podłożył głos pod Mister Minda. Reżyser widowiska, David F. Sandberg zdradził, że zrobił to... on sam. Tym samym była to jego druga rola w tym filmie, bo podkładał głos także pod jednego z potworów atakujących bohaterów w finale. Na razie nie wiadomo, jaką rolę odegra Mister Mind w Shazam 2. Być może też usłyszymy innego aktora podkładającego pod niego głos.