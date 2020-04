Shazam 2 - Zachary Levi liczy na epicki pojedynek z Black Adamem

Shazam 2 to kontynuacja dobrze przyjętego widowiska o bohaterze DC z 2019 roku. Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W widowisku najprawdopodobniej nie zobaczymy pojedynku tytułowego bohatera z jego ikonicznym przeciwnikiem, Black Adamem, ponieważ Warner Bros szykuje solowe widowisko z tym antagonistą z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej. Wygląda na to, że studio buduje podwaliny pod wielki crossover obydwu historii. Zachary Levi, który gra Shazama w filmie stwierdził na Instagramie, że nie pojawi się w produkcji o Black Adamie, jednak liczy na to, że na ekranie zostaną przedstawione epickie pojedynki jego bohatera z tym antagonistą. Być może w Shazam 2 zobaczymy jakąś scenę po napisach, która wprowadzi do ich wspólnej historii.

Ponadto reżyser David F. Sandberg zamieścił w sieci zdjęcie z planu poprzedniej części, które ukazuje Shazama i jego superbohaterską rodzinę:

Bohaterem produkcji jest Billy Batson, nastolatek, który po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia zyskuje nadludzkie umiejętności pochodzące od sześciu starożytnych bogów i herosów - mądrość Salomona, siłę Herkulesa, wytrwałość Atlasa, moc Zeusa, odwagę Achillesa i szybkość Merkurego.