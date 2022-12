Shazam! - Zachary Levi zabiera głos w sprawie plotek o odsunięciu go z roli

Fot. Materiały prasowe

W ostatnim czasie mamy dużo zmian w filmowym uniwersum DC, za które odpowiada teraz duet James Gunn i Peter Safran. Wśród ich decyzji jest między innymi anulowanie filmu Wonder Woman 3, a także plan na nową produkcję z Supermanem, ale już bez Henry'ego Cavilla. W związku z tym w sieci pojawiło się wiele obaw i plotek, że także Zachary Levi jako Shazam, może zostać pożegnany.

Jedna z osób na Twitterze podała dalej plotkę o odejściu Zachary'ego Leviego, na co inna z fanek stwierdziła, że jeśli to prawda, to byłaby "zła", gdyby postanowiono zrobić recast Shazama, bo obecnie obsadzony aktor jest najlepszym wyborem i najjaśniejszym punktem obecnego DCU. Wpisy zostały zauważone przez aktora, który postanowił się do nich odnieść pisząc krótko, żeby nie wierzyć we wszystko, co widzimy w internecie.

https://twitter.com/ZacharyLevi/status/1605291030353530890

Istnieje zatem duża szansa, że przygoda aktora z postacią nie zakończy się na drugiej części filmu, która zadebiutuje 17 marca 2023.