Berlinale 2023 - She Came to Me z Joanną Kulig otworzy festiwal. Gwiazdorska obsada filmu

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że filmem otwarcia 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, czyli Berlinale 2023 będzie She Came to Me w reżyserii Rebeki Miller. Ciekawe i dla niektórych zaskakujące może być to, że mamy do czynienia z komedią romantyczną. Wygląda na to, że stworzono coś jakościowego w tym gatunku, skoro film trafia na tak prestiżowy festiwal. Nie będzie on jednak walczyć o nagrody, a będzie pokazywany poza konkursem. Festiwal rozpocznie się 16 lutego 2023 roku.

She Came to Me - co wiemy?

W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Joanna Kulig, Peter Dinklage, Marisa Tomei, Anne Hathaway oraz Brian d'Arcy James. Za kamerą stoi

She Came to Me opowiada wielopokoleniową historię na tle Nowego Jorku. Śledzimy w niej między innymi losy kompozytora, który cierpi na utratę weny twórczej i dopiero na nowo odkrywa w sobie pasję po przygodzie na jedną noc, a także parę wyjątkowo uzdolnionych nastolatków, którzy próbują udowodnić rodzicom, że ich miłość może przetrwać do samego końca i nie jest to tylko chwilowa młodzieńcza miłostka.

Damon Cardasis, Pamela Koffler, Christine Vachon, Rebecca Miller, Len Blavatnik oraz Anne Hathaway produkują.