Jak potężna jest She-Hulk? Jej głowa zrobiłaby z Rosji atomową pustynię na 2000 lat

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Avengers #47 - już wcześniej informowaliśmy Was, że to właśnie w nim rosyjska wersja Mścicieli, Zimowa Straż, pojmała She-Hulk, poddając ją później praniu mózgu; w ten sposób doszło do powstania tzw. Zimowej Hulk. Jak się okazuje, ta wersja bohaterki jest niezwykle potężna.

Już w trakcie przeprowadzania procedury członkini Zimowej Straży, Czerwona Wdowa, zdała sobie sprawę, iż Jennifer Walters jest naprawdę odporna na eksperyment. Według jej słów w samym tylko mózgu She-Hulk skrywa się promieniowanie gamma, które w pełni uwolnione zamieniłoby Rosję w atomową pustynię na okres 2000 lat.

Gdy Avengers przybyli do Moskwy, aby ratować Walters, bohaterka zupełnie wymknęła się spod kontroli - najpierw rozerwała innego z członków Zimowej Straży, Vostoka, następnie zaś powaliła Crimsona Dynamo jednym ciosem (jednocześnie dusząc Red Guardiana) i poturbowała Czerwoną Wdowę. Ta ostatnia musiała odciąć swoją rękę, aby wydostać się z pułapki.

Avengers #47 - plansze

Wszystko wskazuje na to, że powyższe wydarzenia były tylko środkiem w drodze do celu - Czerwona Wdowa zaraportowała tajemniczemu zwierzchnikowi, że "ona jest teraz nasza - stała się naszą Zimową Hulk".