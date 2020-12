She-Hulk - czas trwania odcinków wyjawiony. Szykujcie się na sporą dawkę komedii

Marvel/The Ronin

W trakcie Dnia Inwestora Disneya prezes Marvel Studios, Kevin Feige, zdradził nowe informacje związane z nadchodzącym serialem She-Hulk, który docelowo ma trafić do oferty platformy Disney+. Producent oficjalnie potwierdził, że w tytułowej roli na ekranie pojawi się Tatiana Maslany, natomiast partnerować jej będą m.in. wracający do kreacji Hulka Mark Ruffalo i Tim Roth, który w filmie Incredible Hulk wcielił się w Emila Blonsky'ego aka Abominację.

Feige niedawno udzielił wywiadu dla Emmy Magazine, w którym raz jeszcze zabrał głos w kwestii przyszłych projektów Disney+. Ujawnił on choćby, że She-Hulk ma korzystać z konwencji "komedii prawniczej", natomiast poszczególne odcinki będą trwać ok. 30 minut. Filmowiec wyraźnie podkreślił, że będzie to jeden z nielicznych wyjątków - pozostałe seriale MCU są bowiem złożone z odcinków trwających mniej więcej godzinę.

Warto w tym miejscu zauważyć, że powyższy wywiad przeprowadzono przed Dniem Inwestora Disneya. To właśnie dlatego w rozmowie Feige nie chciał potwierdzić, że Maslany sportretuje w produkcji Jennifer Walters.