Spider-Man 3 - Garfield i Maguire pojawią się w określonym momencie filmu. Raimi czyni cuda za kulisami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony/Columbia Pictures/Screen Rant

Z całą pewnością zdążyliście już zauważyć, że nie ma dnia, by do sieci nie trafiła kolejna informacja związana z filmem Spider-Man 3. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy w nim całą armię aktorów i aktorek znanych z produkcji Sama Raimiego o Pajączku i obu części obrazu Niesamowity Spider-Man - w tym kontekście padają takie nazwiska jak Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, Jamie Foxx, Andrew Garfield, Emma Stone czy Dane DeHaan.

Jak ujawnia teraz doskonale poinformowany w sprawach Hollywood scooper Daniel Richtman, "kluczową rolę" w ściąganiu do MCU aktorów ze swoich dzieł odgrywa nie kto inny jak Sam Raimi. To on przeprowadza z nimi rozmowy, nakłaniając ich do powrotu do dawnych ról. Na tym jednak nie koniec. Dziennikarz wyjawia również, w którym momencie Spider-Mana 3 na ekranie miałyby pojawić się postacie Garfielda i Maguire'a:

Toma Hollanda Ten film jest ciągle historią o Pajączku, natomiast inne wersje Spider-Mana nie pojawią się na arenie wydarzeń wcześniej niż w 3. akcie opowieści.

Z kolei portal The Illuminerdi donosi, że w filmie mają również zagrać Martin Starr i Hannibal Buress (zdjęcie poniżej) - obaj w produkcjach MCU portretowali już nauczycieli Petera Parkera. Co ciekawe, ogłoszenia castingowe zdradzają, że na ekranie zobaczymy jeszcze postacie opisane jako "agent" i "detektyw" - w pierwszym przypadku płeć jest kwestią drugorzędną, natomiast w drugim odpowiedzialni za produkcję szukają przedstawiciela mniejszości etnicznych.