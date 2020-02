She-Hulk - kandydatka do roli w serialu MCU została ujawniona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według Daniela Richtmana, którego doniesienia zostały opublikowane na portalu Knights Edge Media, Marvel Studios chce do roli Jennifer Walters aktorkę Alison Brie z GLOW lub kogoś w jej stylu.

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Z uwagi na to, że zdjęcia do serialu She-Hulk mają ruszyć latem 2020 roku, niedługo powinniśmy poznać oficjalne szczegóły.

Przypomnijmy, że She-Hulk to serial MCU produkowany dla platformy Disney+. Bohaterką jest Jennifer Walters, kuzynka Bruce'a Bannera, która - podobnie jak on - zmienia się w zieloną postać o dużej sile. Nie wiadomo, jak będzie przedstawiona filmowa geneza postaci. W komiksach Waltersa stała się She-Hulk przez transfuzję krwi od Bruce'a.

