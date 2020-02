Eternals - wiemy, kto będzie pierwszym homoseksualnym superbohaterem MCU

O wprowadzeniu do uniwersum Marvela homoseksualnych bohaterów mówi się już od pewnego czasu. Kevin Feige zapowiedział, że wydarzy się to już przy okazji filmu Eternals (o którym wciąż nie wiemy zbyt wiele). Spekulowało się, że będzie to Ikaris, w którego wciela się Richard Madden, lub Phastos Briana Tyree Henry'ego. I okazało się, że przypuszczenia związane z tą drugą postacią to strzał w dziesiątkę.

Informację tę zdradził wcielający się w drugoplanową postać (a dokładniej: męża Phastosa) aktor Haaz Sleiman. Bohaterowie będą również ojcami. Co więcej, Sleiman został zapytany przez NewNowNext, czy w filmie możemy spodziewać się pierwszego homoseksualnego pocałunku w historii filmów MCU. Aktor potwierdził.

Och, tak, absolutnie, to piękny i bardzo poruszający pocałunek! Ludzie na planie płakali. Jest dla mnie bardzo ważne, by pokazać, jak piękna i kochająca może być rodzina queer. Brian Tyree Henry jest tak wspaniałym aktorem i wniósł tyle piękna do tej roli, że w pewnym momencie zobaczyłem dziecko w jego oczach. I myślę, że to ważne, aby przypomnieć światu, że wszyscy w społeczności queer byli kiedyś dziećmi. Zapominamy o tym, ponieważ zawsze postrzegamy ich przez pryzmat seksualności czy bunty. Zapominamy o łączeniu się z ludzką stroną.

Jest to zdecydowanie największy dotychczas krok Marvela w stronę różnorodności. Zdjęcia do filmu Eternals dobiegły niedawno końca. Pełny zwiastun zapewne ukaże się w ciągu najbliższych tygodni.

Eternals - premiera filmu 6 listopada 2020 roku.