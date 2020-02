She-Hulk - kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu MCU i Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal The Illumnerdi, a informację potwierdza dziennikarz znany ze sprawdzonych informacji, Charles Murphy, zdjęcia do serialu MCU pt. She-Hulk ruszą w sierpniu 2020 roku i potrwają do marca 2021 roku. Jest to zaskoczenie, bo nikt nie spodziewał się, że praca nad serialem może trwać tak długo jak przy hollywoodzkiej superprodukcji, ale nie znanym planów Marvel Studios, który wymagają tyle czasu.

Jessica Gao pracuje nad scenariuszem i według dziennikarzy, nie jest jeszcze on skończony. Trwa casting i podobno do głównej roli Jessiki Walters aka She-Hulk poszukiwana jest aktorka w wieku 30-40 lat.

Szczegóły fabuły nie są znane. Premiera jesienią 2021 roku.