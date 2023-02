Shrek 5 - Antonio Banderas o potencjalnej kontynuacji. Są na to szanse?

fot. DreamWorks Animation

Antonio Banderas swego czasu sugerował, że Shrek 5 powstanie. Co prawda, na ten moment żadnych oficjalnych decyzji nie podjęto, nadal jest to temat emocjonujących dyskusji. Aktor został zapytamy o możliwość powstania Shreka 5 z uwagi na sukces filmu animowanego Kot w butach: Ostatnie życzenie, który pokazuje, że widzowie pragną historii osadzonych w tym uniwersum.

Shrek 5 - komentarz

Niektórzy sugerują na podstawie komentarza Banderasa, że aktor wie więcej, niż mówi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę zakończenie animacji o Kocie w butach. Nie ma na razie przecieków, czy są na to szansę, ale sukces Kotach w butach może pokazywać, że widownia jest na to gotowa.

- To nie zależy ode mnie. Normalnie to widzowie decydują o powstaniu sequeli. Jeśli jednak udadzą się tłumnie do kin, tak jak na Kota w butach, to może doprowadzić do szansy powstania kolejnego filmu o tej postaci. Tak jak sugerowaliśmy pod koniec naszego filmu, bohaterowie chcą odwiedzić starych przyjaciół, więc... może Shrek powróci.

Przypomnijmy, że Kot w butach: Ostatnie życzenie stał się hitem komercyjnym. Zebrano na koncie 368,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.