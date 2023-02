James Gunn i Peter Safran wkurzyli dyrektorów Warner Bros. Discovery. Chodzi o ten komentarz o DC

DC/cbr.com

Jak donosi The Hollywood Reporter, powołując się na swoje źródło, komentarze Jamesa Gunna i Petera Safrana o poprzednich władzach odpowiedzialnych za uniwersum DC wkurzyły dyrektorów Warner Bros. Discovery. Uważają oni, że brakowało panom taktu i nie podobało im się to z uwagi na to, że niektórzy decydenci są nadal w korporacyjnych szeregach WBD.

DCU - stare władze były złe

Komentarze na temat starych władz uniwersum padły podczas spotkania z dziennikarzami, na którym ogłosili plan na pierwszy rozdział DCU o nazwie Bogowie i potwory. Mogło chodzi o poniższe słowa.

- Historia DC jest popaprana. Nikt nie pilnował majątku. Rozdawali twórcom prawa za uśmiech jakby to były przysługi na imprezie. Możemy obiecać, że wszystko od pierwszego projektu będzie zunifikowane. Nie będziemy tworzyć filmów za setki milionów dolarów, gdy scenariusz jest ledwie skończony w 2/3 i trzeba go ukończyć w trakcie kręcenia filmu. Widziałem, jak to działa i to jest katastrofa. Myślę, że to główny powód, dla którego jakość współczesnych filmów jest gorsza niż tych 20-30 lat temu.

Do tego padały dość ostre słowa o tym, jak poprzednie władze zachowały się wobec Henry'ego Cavilla. Według duetu poprzednie władze manipulowały nim i traktowały go nieuczciwie. Twórcy jednak świadomie podkreślają te różnice, by dać odbiorcom do zrozumienia, że nie będą powtarzać tych błędów.

Wspomniane spotkanie z dziennikarzami wyglądało tak. Zdjęcie zrobił jeden z dziennikarzy i dzięki temu widzimy wstępne projekty logo filmów i seriali.