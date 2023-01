Shrek 5 powstanie? Eddie Murphy o możliwym powrocie - atakuje Kota w butach

Źródło: DreamWorks

Od miesięcy pojawiają się różne sugestie, że Shrek 5 powstanie. Sam Antonio Banderas w 2022 roku sugerował podczas jednego z wywiadów, że piąta część serii ma powstać. Na ten moment nikt oficjalnie tego nie ogłosił, ale niewykluczone, że koniec końców to się zmieni. Co na to Eddie Murphy? Aktor zdobył uznanie rolą popularnego Osiołka.

Shrek 5 - Eddie Murphy komentuje

Aktor podczas jednego z wywiadów promujących jego najnowszy film My i wy powiedział wprost, że byłby otwarty na powrót do roli Osła. Przy okazji zaatakował Kota w butach, który doczekał się spin-offu w dwóch częściach.

- Kocham Osła. Gdy zrobili oni filmy o Kocie w butach, pomyślałem od razu: powinni zrobić film o Ośle. Osioł jest zabawniejszy od Kota w butach. Lubię Kota w butach, ale on nie jest tak zabawny jak Osioł.

Dodał na koniec: Zagrałbym w filmie o Ośle. Zrobiłbym nowego Shreka bez wahania.

Eddie Murphy wyjaśnił dziennikarzowi, że decyzja należy do DreamWorks Animation i on na nią nie ma wpływu.

- W DreamWorks musieliby chcieć to zrobić. Jeśli chcecie to zrobić, dajcie mi znać. Jestem gotowy. Siedzę i czekam, by zagrać Osła.

Na razie nie wiadomo, kiedy Shrek 5 mógłby zostać ogłoszony.