Fallout 4 - na "next-genową" aktualizację poczekamy dłużej. Premiera dopiero w 2024 roku

fot. Bethesda

Bethesda jeszcze w 2022 roku zapowiadała, że w roku 2023 doczekamy się premiery "next-genowej", bezpłatnej aktualizacji Fallout 4, która zaoferuje między innymi dodatkowy tryb graficzny, poprawki błędów czy nową zawartość z Creation Club. Niedawno ujawniono jednak, że na ulepszoną wersję gry na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC trzeba będzie poczekać dłużej i zadebiutuje ona dopiero w przyszłym roku.

Poinformowano o tym na oficjalnym profilu Bethesdy na Twitterze. Zdradzono tam również powód takiego działania i jest on standardowy w takich sytuacjach: twórcy po prostu potrzebują więcej czasu.

https://twitter.com/Fallout/status/1734966577177534610

Czego by nie powiedzieć, to cieszy fakt, że studio postanowiło zająć się grą, która na rynku jest już od 8 lat. Produkcja ta zadebiutowała w listopadzie 2015 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a z czasem doczekała się kilku dodatków: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop oraz Nuka-World.