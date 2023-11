Shrek - do sieci trafiła testowa animacja z 1995 roku. Ten ogr był brzydki

fot. DreamWorks

Shrek powstał w 2001 roku, ale prace nad filmem animowanym trwały wiele lat. Wygląda na to, że pierwsze przygotowania ruszyły w 1995 roku. Po latach odnaleziono oryginalną testową animację z tego roku, która pokazuje, jaka wówczas była wizja na postać ogra. Jak widzimy, wyglądał on zupełnie inaczej niż jego ostateczna wersja.

Shrek - testowa animacja

Przypomnijmy, że projekt oparty był na książce dla dzieci z 1991 roku. Jego producentem miał być Steven Spielberg, który zakupił do niej praca. Pierwotnie planował on, by film był tworzony animacją tradycyjną, nie komputerową, jak ostatecznie zrealizowano tę historię. Projekt trafił do DreamWorks w 1994, a wstępne prace ruszyły w 1995 roku.

Shrek miał premierę w 2001 roku i stał się prawdziwym fenomenem. Doczekał się kilku udanych kontynuacji, które biły rekordy popularności. Obecnie po latach trwają prace nad Shrekiem 5, który na obecną chwilę nie ma ustalonej daty premiery w kinach na całym świecie. Na pewno jednak animacja jest tworzona na wielki ekran, nie do platform streamingowych.