Sidney w centrum Krzyku 7. Aktorka zapowiada

Neve Campbell udzieliła wywiadu Entertainment Tonight, w którym musiał paść temat Krzyku 7, w którym aktorka i ikona serii, powraca po przerwie. Pamiętamy, że nie było jej w szóstce po tym, jak nie dogadała się z producentami w kwestii gaży. W siódmej części dostała finansowo to, czego oczekiwała. W rozmowie poruszyła kwestię filmu.

Krzyk 7 według Neve Campbell

Okazuje się, że zgodnie z plotkami historia w pełni skupia się na Sidney Prescott. Campbell tłumaczy, że to pomysł na tę fabułę był powodem, dla którego zdecydowała się zagrać.

- Kocham te filmy. Bycie ich częścią to wiele frajdy i jestem za nie wdzięczna. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będą częścią czegoś, co przetrwa tyle dekad.

Za kamerą Krzyku 7 stoi Kevin Williamson, który był scenarzystą Krzyku (1996), Krzyku 2 (1997) i Krzyku 4.

Twórcy początkowo mieli inne plany, ale problemy zaczęli wyrastać jak grzyby po deszczu. Zwolniono jedną z głównych gwiazd, Melissę Barrerę po poście w social media w kwestii konfliktu Izraela z Palestyną, a potem druga ważna aktora Jenna Ortega również odeszła z ekipy. Po nich dołączył do nich ówczesny reżyser. Wówczas kompletnie zmieniono wizję na to, co nakręcono z Campbell. W tamtej wersji jej postaci w ogóle nie było. Na ten moment nie ma informacji o tym, by jakikolwiek inny aktor z serii miał być w Krzyku 7.

Krzyk 7 nie ma daty premiery.