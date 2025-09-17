Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

fot. Konami

Japoński magazyn Famitsu opublikował recenzję Silent Hill F, nowej odsłony kultowej serii horrorów. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta – otrzymała ocenę 36/40, a każdy z czterech recenzentów wystawił jej notę 9/10. Doceniono m.in. oprawę audiowizualną oraz wyjątkowy klimat: lata 60. XX wieku w Japonii zestawione z niepokojącymi elementami mają tworzyć przerażającą, a jednocześnie zapierającą dech w piersiach scenerię.

Pochwały zebrał także scenariusz. Zdaniem recenzentów historia wciąga i zachęca do odkrywania, a obecność kilku zakończeń sprawia, że warto przejść grę kilka razy. Uznanie zdobył również system walki, który określono jako wymagający, ale satysfakcjonujący. Nie obyło się jednak bez wad. Redaktorzy Famitsu zwracają uwagę na sporadyczne błędy oraz dość wysoki poziom trudności. Mimo dostępnych ustawień, osoby bez doświadczenia w grach akcji mogą mieć problem z rozgrywką.

Warto przypomnieć, że wcześniej w sieci pojawiła się recenzja serwisu DualShockers. Została jednak szybko usunięta, ponieważ opublikowano ją przed zakończeniem embarga. Również tam Silent Hill F oceniono bardzo wysoko – gra otrzymała niemal maksymalną notę, 9,5/10.

Premiera Silent Hill F już 25 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.