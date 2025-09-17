placeholder
Reklama
placeholder

Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

Silent Hill F ma oferować interesującą historię z kilkoma zakończeniami, wymagający system walki oraz intrygującą, trzymającą w napięciu atmosferę. Wygląda na to, że fani horrorów mają na co czekać.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  silent hill 
recenzje Silent Hill f
Silent Hill f fot. Konami
Reklama

Japoński magazyn Famitsu opublikował recenzję Silent Hill F, nowej odsłony kultowej serii horrorów. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta – otrzymała ocenę 36/40, a każdy z czterech recenzentów wystawił jej notę 9/10. Doceniono m.in. oprawę audiowizualną oraz wyjątkowy klimat: lata 60. XX wieku w Japonii zestawione z niepokojącymi elementami mają tworzyć przerażającą, a jednocześnie zapierającą dech w piersiach scenerię.

Pochwały zebrał także scenariusz. Zdaniem recenzentów historia wciąga i zachęca do odkrywania, a obecność kilku zakończeń sprawia, że warto przejść grę kilka razy. Uznanie zdobył również system walki, który określono jako wymagający, ale satysfakcjonujący. Nie obyło się jednak bez wad. Redaktorzy Famitsu zwracają uwagę na sporadyczne błędy oraz dość wysoki poziom trudności. Mimo dostępnych ustawień, osoby bez doświadczenia w grach akcji mogą mieć problem z rozgrywką.

Warto przypomnieć, że wcześniej w sieci pojawiła się recenzja serwisu DualShockers. Została jednak szybko usunięta, ponieważ opublikowano ją przed zakończeniem embarga. Również tam Silent Hill F oceniono bardzo wysoko – gra otrzymała niemal maksymalną notę, 9,5/10.

Premiera Silent Hill F już 25 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło: videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  silent hill 
recenzje Silent Hill f
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 One Piece: sezon 2
-

Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 3
-

Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?

3 Miami Vice: Colin Farrell o filmie: „Nie podobało mi się to tak bardzo - uważałem, że to przerost stylu nad treścią i przyjmuję na siebie sporą część odpowiedzialności.
-

HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

4 Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta
-

Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

5 The Morning Show - 4. sezon
-

Apple TV+ zamówiło 5. sezon The Morning Show

6 9-1-1
-

9-1-1 - zwiastun 9. sezonu. Zagrożenie z... kosmosu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV