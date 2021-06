Dead Space powróci? EA może wskrzesić serię horrorów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

EA

Pod koniec lipca zobaczymy EA Play Live 2021, czyli kolejną edycję wydarzenia przygotowywanego przez firmę Electronic Arts. W jego trakcie z pewnością dostaniemy nowe informacje na temat Battlefield 2024 czy kolejnych gier sportowych, ale wiele osób trzyma również kciuki za pewne niespodzianki. Jedną z nich ma być powrót jakiejś znanej marki o "ugruntowanej pozycji".

Źródłem tej informacji jest Jeff Grubb z serwisu GameBeat. Zasugerował on, że może chodzić o serię Dead Space, który zakończył się na trzeciej odsłonie, wydanej w roku 2013, a później zamknięto odpowiedzialne za nią studio. Wiadomości przekazywane przez tego dziennikarza zwykle się sprawdzały (wystarczy wspomnieć m.in. o Mass Effect: Edycja Legendarna czy niedawnym Marvel’s Guardians of the Galaxy), więc może i tym razem się uda.

Warto jednak zaznaczyć, że "powrót marki" niekoniecznie musi oznaczać zupełnie nową odsłonę. Electronic Arts może też po prostu zdecydować się na odświeżenie całej trylogii, tak jak zrobiono to niedawno z cyklem Mass Effect.