Simon Pegg chce zagrać w The Mandalorian. Jaką postać?

źródło: materiały prasowe

Simon Pegg grał w filmie Gwiezdne Wojny Przebudzenie mocy. To on wcielał się w handlarza złomem z Jakku zwanego Unkar Plutt, któremu Rey sprzedawała znaleziska. Występował też w roli łowcy nagród zwanego Dengar w 4. sezonie Wojen Klonów oraz grze Star Wars: Battlefront.

W rozmowie z The Hollywood Reporter zapytano go, w jakim serialu chciałby pojawić się gościnnie. Pegg bez wahania podał The Mandalorian. Uważa, że mógłby zagrać Dengara w wersji aktorskiej. Swoją szansę upatruje w fakcie, że Katee Sackhoff pojawi się jako Bo Katan, którą wcześniej tak jak on, grała w animacji.

Przypomnijmy, że fani Star Wars poznali Dengara równe 40 lat temu wraz z premierą Imperium Kontratakuje. Pojawił się on na pokładzie statku Imperium, na którym Vader wysyłał łowców za bohaterami. Wówczas wcielał się w niego Morris Bush.

Aktor zapowiada też, że historia Benjiego w Mission: Impossible 7 będzie nadal rozwijać się fabularnie i emocjonalnie. Pozwoli dojrzewać tej postaci i kontynuować jego ewolucję bazując na dotychczasowych wydarzeniach. Podkreśla, że McQuarrie, reżyser i scenarzysta, buduje większe wątki nie tylko dla Ethana Hunta, ale dla każdego bohatera.