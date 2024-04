Simpsonowie [SPOILER] postać. Reakcje fanów i wyjaśnienie producenta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Larry Dalrymple od początku istnienia serialu Simpsonowie był jedną z pobocznych postaci i zajmował stałe miejsce w lokalnym barze w Springfield. Jednak w odcinku The Cremains of the Day w 35. sezonie zaskoczono fanów, uśmiercając bohatera. Wielu z nich wyraziło swój smutek w mediach społecznościowych, a jeden z producentów wykonawczych serialu postanowił wyjaśnić, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie tego wątku.

Tim Long w rozmowie z portalem TMZ powiedział, że zamierzali zaskoczyć widzów śmiercią Larry'ego. Zależało im też na tym, by pomimo jego niewielkiej roli w serialu zrobić wszystko, co w ich mocy, by było to emocjonalne pożegnanie. Choć przeprosił zdenerwowanych fanów, to z ulgą zauważył, że udało im się wywrzeć wpływ na publiczność tak, jak planowali.

Simpsonowie - reakcje na śmierć Larry'ego

Tu możecie zobaczyć kilka wybranych reakcji fanów:

