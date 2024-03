Sing Sing - nowy film A24 z Colmanem Domingo o resocjalizacji więźniów przez sztukę. Jest zwiastun

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Sing Sing to nowa produkcja studia A24, które znane jest z takich produkcji jak Minari, Wszystko wszędzie naraz czy Wieloryb. Film w reżyserii Grega Kwedara debiutował w 2023 roku podczas festiwalu filmowego w Toronto, a w kinach ma się pojawić w lipcu tego roku. Sing Sing skupi się na RTA, które istnieje w prawdziwym życiu, czyli Rehabilition Through Art. To program resocjalizacji więźniów New York’s Sing Sing Correctional Facility, który pozwala im na produkowanie własnych treści artystycznych. W filmie A24 główną rolę zagra Colman Domingo, nominowany do Oscara za rolę w Rustin od Netflixa.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który możecie sprawdzić poniżej.

Sing Sing - zwiastun filmu

Sing Sing - o filmie

Film skupia się na przyjaźni Johna "Divine G" Whitfielda, w którego wciela się Colman Domingo z Clarencem "Divine Eye" Maclinem, na którego życiu oparta jest historia tej produkcji, a który też wcieli się w samego siebie. Oni dwaj wraz z grupą innych więźniów, w których wcielają się faktycznie prawdziwie osadzeni w rzeczywistości ludzie, próbują stworzyć razem produkcję zatytułowaną Breakin’ the Mummy’s Code.

Sing Sing bazuje na artykule Johna H. Richardsona z 2005 roku pod tytułem "The Sing Sing Follies" i produkcji teatralnej Breakin’ the Mummy’s Code.

Reżyserem filmu jest Greg Kwedar. Scenariusz napisał razem z Clintem Bentleyem, a za swój wkład w historię docenieni zostali również Whitfield oraz Maclin.