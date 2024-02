A24 pokazał zwiastun nowego horroru. I Saw The TV Glow może przyprawić o gęsią skórkę

fot. A24

Reklama

Jane Schoenbrun po raz drugi z rzędu podbija festiwal Sundance, tym razem dzięki horrorowi I Saw The TV Glow. To produkcja opowiadająca o dorastających nastolatkach, których połączyła miłość do serialu telewizyjnego. Jednak po jego tajemniczym skasowaniu programu, ich rzeczywistość zaczyna się nabierać mrocznych kształtów, a przedsmak tego możecie dostrzec w zwiastunie filmu.

I Saw The TV Glow - zwiastun

I Saw The TV Glow - fabuła, obsada

Oto oficjalny opis fabuły od studia A24:

Nastoletni Owen próbuje przetrwać życie na przedmieściach, kiedy jego znajoma z klasy zapoznaje go z tajemniczym, wieczornym programem telewizyjnym przedstawiającym wizję nadprzyrodzonego świata pod ich własnym. Gdy serial zostaje skasowany, pogląd Owena na rzeczywistość zaczyna się załamywać.

Do obsady filmu należą Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman, Helena Howard, Fred Durst oraz Danielle Deadwyler. Nie zabraknie również osób znanych ze świata muzyki, takich jak Phoebe Bridgers, Haley Dahl oraz Lindsey Jordan.

I Saw The TV Glow - produkcja, premiera

Wśród producentów filmu są Emma Stone, Dave McCary, Ali Herting, Sam Intili oraz Sarah Winshall.

I Saw The TV Glow - światową datę premiery filmu zaplanowano na 3 maja 2024 roku.