Euforia - dlaczego serial został tak bardzo opóźniony? Colman Domingo podaje powód

fot. HBO

Reklama

Trzy lata przerwy pomędzy sezonami to często zabójstwo dla seriali, bo widzowie zapominają, nie są już zainteresowani i oglądalność spada na tyle, że kończy się to kasacją. Dlatego też HBO pomimo popularności serialu Euforia ma problem, bo opóźnienie na 2025 rok, gdy nawet nadal nie ma pewności, czy wówczas 3. sezon zadebiutuje, to ponad trzy lata od zakończenia 2. serii. Colman Domingo to aktor, który gra tam jedną z ról. Dlaczego jego zdaniem tyle to trwa?

Euforia - powód opóźnienia 3. sezonu

Aktor mówi wprost: to kwestia twórcy Sama Levinson, który wciąż dodaje do historii w scenariuszach rzeczy odzwierciedlające to, co dzieje się w prawdziwym świecie.

- Sam jest osobą, która pisze i poprawia, pisze i poprawia i tak w kółko, ponieważ według mnie zmaga się z tym, co jest ważne. Natychmiast reaguje na problemy świata, w którym żyjemy. Mogę ci powiedzieć jedną rzecz: jego bardzo interesuje egzystencjalne pytanie o to, kim teraz jesteśmy. O nasze dusze. To chce rozgryźć na 3. sezon.

HBO zapewniało, że 2025 roku to czas, gdy serial wróci na ekranie. Nie ma jednak absolutnie żadnej pewności, daty rozpoczęcia zdjęć ani nic. Sam Levinson cały czas dopracowuje te scenariusze..

Przypomnijmy, że Colman Domingo w Euforii gra Aliego, człowiek wychodzącego z uzależnienia od narkotyków, który staje się sponsorem i mentorem dla Rue (Zendaya).