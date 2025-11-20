fot. SF Film Finland

Sisu: Droga do zemsty to kontynuacji filmu akcji z 2022 roku, który podbił serca widowni. Jalmari Helander powraca za sterami nowej części. Krytycy mieli okazję już obejrzeć jego nowe dzieło.

W serwisie Rotten Tomatoes, Sisu: Droga do zemsty ma obecnie 94% pozytywnych opinii na podstawie 35 tekstów. Tylko dwa z nich są negatywne, a zatem "zgniłe". Daje to wynik identyczny do pierwszej części, która dodatkowo od publiczności otrzymała 88% pozytywnych opinii.

Sisu: Droga do zemsty - recenzje krytyków

Jeśli podobała się Wam pierwsza część, to druga powinna dostarczyć podobnych emocji i wrażeń. Rozrywka polega na tym samym, a zatem mieszance emocjonalnych momentów, chwil pełnych śmiechu i absurdu, a także przerysowanej, brutalnej rozwałce, która znakomicie wygląda na wielkim ekranie dzięki podejściu do wszystkiego z praktycznymi efektami i typowo staroszkolnym stylem kina akcji. To powtórka z rozrywki, ale w najlepszym możliwym wydaniu. Niektórzy krytycy twierdzą, iż jest to film akcji, na który czekali po zawodzie związanym z Predator: Strefa zagrożenia czy Uciekinierem.

To przy tym zdecydowanie "większy" film pod kątem rozmachu i kreatywnych oraz szalonych pomysłów. Jeden z krytyków twierdzi, iż jest to połączenie Szybkich i wściekłych oraz Mad Maxa - oczywiście uważa to za komplement. Nie ma zgody w kwestii tego, czy dwójka jest lepsza od jedynki. Dla jednych tak, ale inni uważają, że świeżość oryginału nie została pobita.

Sisu: Droga do zemsty definitywnie nie jest rozrywką najwyższych lotów i ambitną produkcją, ale wcale nie musi być czymkolwiek z tego. To świetnie zrealizowany film akcji z imponującym rozmachem, który nadal jest w stanie usprawiedliwić fabularnie swoje istnienie. Jeśli macie chęć na zobaczenie jakościowej i kreatywnej rozwałki na wielkim ekranie przy użyciu staroszkolnych metod kręcenia filmów, to z pewnością nie opuścicie seansu niezadowoleni.