Sisu online. Premiera w VOD - cena, platformy

Sisu to najnowszy film fińskiego reżysera Jalmariego Helandera, twórcy Polowania na prezydenta z Samuelem L. Jacksonem. Jego najnowszy obraz opowiada historię poszukiwacza złota, który natrafia na ogromne złoża tego drogocennego kruszcu. Pech chciał, że na jego drodze staje oddział nazistów, który mają własne plany w stosunku to znaleziska mężczyzny. Ten jednak nie ma zamiaru oddać skarbu bez walki. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez widzów jak i przez krytyków. Dziś Sisu trafia do płatnych serwisów VOD w których można go kupić i wypożyczyć. Oto lista miejsc gdzie możecie ten film znaleźć.

Sisu online - cena, platformy

Film jest dostępny tylko do zakupu wersji cyfrowej jak i w opcji wypożyczenia. Produkcja jest dostępna w pięciu serwisach:

Premiera Canal+ - cena 17,99 złotych

iTunes - cena 54,99 złotych za HD i 4K. Wypożyczenie 14,99 złotych

Sklep na Amazon Prime Video - cena zakupu wynosi 54,99 złotych za jakość HD. Za wypożyczenie w jakości HD zapłacimy 14,99 zł

Rakuten - cena zakupu za HD za 47,99 zł. Natomiast wypożyczenie wersji HD wynosi 14,99 zł.

Player - wypożyczenie kosztuje 18,00 zł

Sisu - opis fabuły

Historia rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i skupia się na samotnym poszukiwaczu złota (Jarma Tommila), który natrafia na grupę wycofujących się nazistów w północnej Finlandii. Gdy kradną jego złoto, szybko zdają sobie sprawę, że nie trafili na zwykłego człowieka. Były komandos zaczyna się z nimi rozprawiać i staje się jednoosobowym oddziałem egzekucyjnym.