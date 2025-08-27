Kontynuacja Sisu z krwawym zwiastunem. Bohater stanie naprzeciw Armii Czerwonej
Sisu: Droga do zemsty to kontynuacja brutalnego filmu z 2022 roku, w którym ograbiony przez nazistów stary Fin mści się na swoich grabieżcach. Druga część pokaże jego pojedynek z oddziałami komunistów.
Fin, którego nikt nie jest w stanie zabić powróci w sequelu, aby zemścić się na mordercach swojej rodziny. Zwiastun Sisu: Road to Revenge pokazuje, że po uporaniu się z uciekającymi z jego kraju nazistami, portagonista postanawia odbudować swój stary dom, w którym mieszkał z rodziną. Przeszkodzi mu w tym jednak Armia Czerwona, która wcześniej pozbawiła go bliskich.
Sisu: Road to Revenge - zwiastun
Sisu: Road to Revenge - fabuła
Sisu: Road to Revenge to pełnometrażowe, nieprzerwane widowisko akcji, sequel oryginalnego hitu Sisu. Powracając do domu, w którym jego rodzina została brutalnie zamordowana podczas wojny, „człowiek, który odmawia śmierci” (Jorma Tommila) rozbiera go, ładuje na ciężarówkę i postanawia odbudować w bezpiecznym miejscu, ku pamięci bliskich. Gdy dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę (Stephen Lang), wraca zdeterminowany, by dokończyć dzieła, rozpoczyna się nieustanna, widowiskowa pogoń przez kraj – walka na śmierć i życie, pełna sprytnych, niewiarygodnych sekwencji akcji.
