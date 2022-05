Skarb Narodów 3 - film z Nicolasem Cage'em powstanie? Tak twierdzi producent

materiały prasowe

Długi czas nie słyszeliśmy żadnych konkretów na temat trzeciej części Skarbu Narodów. W marcu 2022 roku Nicolas Cage przekonywał, że nie ma żadnych konkretów na ten temat i raczej ta część nie dojdzie do skutku. Teraz jednak producent, Jerry Bruckheimer informuje, że prace wciąż trwają.

Cage wcielał się w głównego bohatera, Benjamina Franklina Gatesa w dwóch filmach z 2004 i 2007 roku. Od tamtej pory sporo mówi się o powstaniu trzeciej części, ale zamiast tego mamy realizowany przez Disney+ serial o tym samym tytule. Ten ma być powiązany z filmową serią, ale nic nie wiadomo na temat powrotu Cage'a do roli.

Bruckheimer został zapytany o możliwość współpracy z aktorem w jednym z kolejnych projektów. Odpowiedział:

Oczywiście. Uwielbiam Nicolasa, jest świetnym aktorem, a właśnie w tym momencie pracujemy nad scenariuszem nowej części Skarbu narodów.

Informacja pojawia się zatem dwa lata po tym, jak ogłoszono, że Chris Bremner został zatrudniony do pisania scenariusza, ale do tej pory nie było żadnych aktualizacji na ten temat. Wygląda jednak na to, że coś jest na rzeczy.